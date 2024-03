Pod Żaganiem rozkręca się ogromny pracodawca. To zatrudnienie dla kilku tysięcy osób

Transport pracowników do Konina Żagańskiego

Hermes chce zatrudnić docelowo ok. 3 tys. pracowników. Ważną sprawą jest dowiezienie ich do pracy. Dojazd realizuje MZK Żagań na zlecenie Związku Powiatowo-Gminnego. Firma chciałaby, aby na terenie sąsiedniej hali w Koninie Żagańskim powstał przystanek, dzięki któremu pracownicy Hermes Fulfilment mogliby szybciej i bezpieczniej dotrzeć do swojego miejsca pracy.

Ponadto rozmowa z przedstawicielami firmy dotyczyła współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim i szkołami technicznymi w zakresie staży i praktyk dla uczniów i studentów.