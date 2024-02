Wielki pracodawca ze strefy przemysłowej w Iłowej szuka pracowników w powiecie żagańskim i żarskim

Hermes Fulfilment zbudował w Koninie Żagańskim koło Iłowej nowoczesny zakład, gdzie pracę docelowo znajdzie kilka tysięcy osób. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu firma zgłosiła zapotrzebowanie na operatorów centrum logistycznego.

W ramach prowadzonej rekrutacji zorganizowano giełdę pracy w siedzibie Urzędu, podczas której wyłoniono kandydatów do pracy. Ponadto osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio do firmy. W ramach realizacji swoich zadań, Powiatowy Urząd Pracy dodatkowo wspiera aktywizację zawodową bezrobotnych z powiatu żagańskiego m.in. poprzez zwrot kosztów dojazdu do pracy, aby osoby zatrudnione mogły dotrzeć do miejsca pracy. Dodatkowo, z Żagania do centrum logistycznego Hermes Fulfilment, można dojechać nowopowstałą linią nr 17 – mówi jeden z pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu.