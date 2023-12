Pogrzeb księdza Ryszard Walnera, proboszcza parafii w Bieniowie. Duchownego pochowano na cmentarzu w Lubanicach

Święcenia w Gorzowie

Śp. ks. Ryszard Walner urodził się 2 grudnia 1956 r. we Wschowie w rodzinie Kazimierza i Anny z d. Sternat. Szkołę podstawową ukończył w Osowej Sieni. Następnie uczył się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lesznie oraz w Technikum Mechanicznym we Wschowie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1978 r. wstąpił do wyższego seminarium duchownego w Paradyżu. 27 maja 1984 r. w kościele katedralnym w Gorzowie Wlkp. przyjął święcenia kapłańskie z biskupa Wilhelma Pluty.