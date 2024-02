Pokojowa demonstracja wspierająca naród ukraiński na deptaku w Zielonej Górze. Kolejna rocznica wybuchu wojny

Solidarność z walczącą Ukrainą

Symboliczne ognisko na placu Bohaterów w Zielonej Górze

Wcześniej, bo o godzinie 4.00 na placu Bohaterów rozpalono ognisko…

- Chcieliśmy w ten sposób przypomnieć, że właśnie o tej godzinie spadły pierwsze rakiety i bomby na Ukrainę – mówi Dariusz Nocek, przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji Lubuskie. - W Europie i Kongresie USA widać zmęczenie tematem. A Ukraińcom kończy się wszystko. Na granicy mamy protesty rolników. To wszystko jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Dlatego trzeba przypominać o tym, co się wydarzyło i co ciągle trwa. I że bez naszego wsparcia Ukraina sama nie da sobie rady.

Podobnie wypowiada się Agnieszka Chyrc, społeczniczka, pracownik Centrum Integracji Cudzoziemców w Zielonej Górze. A pokojowe balony powędrowały wysoko, do nieba...