Policjanci przeszukali podejrzaną piwnicę w Babimoście. Znaleźli narkotyki i odnaleźli poszukiwanego, który miał siedzieć więzieniu

W ubiegłym tygodniu do komisariatu policji w Sulechowie wpłynął nakaz doprowadzenia do aresztu śledczego mieszkańca Babimostu, który ma do odbycia karę dwóch lat więzienia za kradzieże i kradzieże z włamaniem.

W tym samym czasie dzielnicowi z Babimostu otrzymali informację, że coś podejrzanego dzieje się w piwnicy jednego z bloków w Babimoście. Jak się okazało, to był blok, w którym mieszka poszukiwany. Kryminalni z Sulechowa sprawdzili, co się dzieje w piwnicy. Znaleźli tam suszące się łodygi konopi indyjskich. Piwnica, jak się okazało, należała do mieszkania poszukiwanego.