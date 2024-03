Policjanci z Krosna Odrzańskiego i Gubina walczą o tytuł SuperDzielnicowego 2024. Zwycięzca zagra w serialu!

Plebiscyt #SuperDzielnicowy 2024, daje możliwość szerszego zaprezentowania służby w Policji, a szczególnie zadań realizowanych przez dzielnicowych przez pryzmat odbioru przez przeciętnego obywatela.

- Cieszę się, że plebiscyt #SuperDzielnicowy, realizowany w ramach akcji społecznej #DzielnicaBezStrachu w partnerstwie z Telewizją Puls, staje się wydarzeniem cyklicznym — powiedział nadinsp. Roman Kuster, Zastępca Komendanta Głównego Policji. - Służba dzielnicowego jest niezwykle trudna i odpowiedzialna, a przy tym często praktycznie niedostrzegana, albowiem jest to praca u podstaw. Codzienna służba dzielnicowego, co prawda nie jest tak ekscytująca jak serialowa fabuła, jednak potrafi przynosić satysfakcję, co pokazały, chociażby uzasadnienia ubiegłorocznych wyborów laureatów. W wielu przypadkach dzielnicowi to cisi bohaterowie mieszkańców.