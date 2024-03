Na ścieżce pomiędzy Zieloną Górą, a Nową Solą otwiera się sezon rowerowy

Otwarcie sezonu rowerowego. Wydarzenie pomiędzy Zieloną Górą, a Nową Solą

- Ubiegłoroczne akcje rowerowe „Paszport rowerzysty” oraz otwarcie ścieżki Nowa Sól – Otyń – Zatonie cieszyły się dużym zainteresowaniem rowerzystów. Dlatego postanowiliśmy zaprosić miłośników dwóch kółek do wspólnej zabawy i wspólnego otwarcia sezonu rowerowego – informuje Anna Chyła, rzecznik prasowa starostwa powiatowego w Nowej Soli.

Paszport rowerzysty. Jak go zdobyć?

To:

Rowerowa Stolica Polski. Zaczyna się trening

Otwarcie sezonu to jednocześnie rozpoczęcie treningu do Rowerowej Stolicy Polski 2024. Aby kręcić kilometry dla swojego miasta wystarczy pobrać darmową aplikację „Aktywne Miasta” z Google Play lub App Store. Apka rejestruje trasy, którymi jeździ rowerzysta i ich długości. W ten sposób gromadzone są punkty dla miast oraz drużyn. Puchar „Rowerowej Stolicy Polski” wygrywa to miasto, które uzyska najlepszy wynik.

Takim tytułem cieszyły się m.in. Nowa Sól i Otyń.

Czytaj też: