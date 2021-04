Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Populacja wilków w Lubuskiem wzrasta. Czy powinniśmy się bać tych drapieżników? Przyrodnicy przekonują, że nie

W Polsce żyje obecnie około 2 tys. wilków. Wiele z nich zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego. Sprzyja temu duża lesistość naszego regionu. Wilków jest coraz więcej, a więc są częściej widywane przez ludzi. Niektórzy się ich boją. Czy słusznie? Przyrodnicy przekonują, że wilki są niezwykle pożyteczne w ekosystemie i nie powinniśmy się ich obawiać.



Wideo: Wilki w Lubuskiem





Przypomnijmy, że wilki w Polsce są pod ochroną. To dzięki temu na przestrzeni ostatnich lat ich liczebność w Polsce znacznie wzrosła. To jednak wiąże się z faktem częstszego spotykania tych drapieżników przez ludzi, szczególnie na terenach polski zachodniej i województwa lubuskiego, gdzie przez lata wilki praktycznie nie były widywane. - W polskim społeczeństwie pokutuje stereotyp wilka. Bajka o Czerwonym Kapturku, lęk mieszkańców szczególnie polski zachodniej, stereotypy społeczne, zbyt mała wiedza na temat tych zwierzat - wylicza Piotr Chmielewski w fundacji WWF Polska. - Staramy się promować rozwiązania na rzecz koegzystencji ludzi i wilków. Możliwe jest wspólne istnienie ludzi i wilków - dodaje.



W ostatnich latach w Lubuskiem mieliśmy wiele przypadków zachowań wilków, które budziły niepokoje mieszkańców.



