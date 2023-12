Pościg na autostradzie A2 za kierowcą sportowego audi zakończył się w lesie. Auto było kradzione

Pościg zakończył się w lesie

Do pościgu doszło w czwartek, 7 grudnia. Strażnicy graniczni ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku podczas służby w rejonie autostrady A2 wytypowali do kontroli kierowcę audi, który wjechał do naszego kraju z Niemiec. Mężczyzna zignorował sygnały do zatrzymania się, gwałtownie przyspieszył i kontynuował jazdę w kierunku Rzepina.

Funkcjonariusze straży granicznej natychmiast ruszyli w pościg służbowym mercedesem.