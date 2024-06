Potknięcie Polonii wykorzystała Ilanka. Coraz ciekawiej w walce o mistrzostwo IV ligi

Sensacja w Gorzowie

Niespodziewanej porażki doznała liderująca Osiedle Sady Polonia Słubice, która na wyjeździe uległa rezerwom AstroEnergy Warty Gorzów 1:2. Co prawda od 31 minuty prowadziła ona po golu Maksima Roubuta, lecz już chwilę później z rzutu karnego wyrównał Dominik Winkel. Decydujący gol dla Warty II padł w 58 minucie, a jego autorem został Mateusz Posmyk. Tym samym drugi zespół gorzowskiego trzecioligowca zapewnił już sobie utrzymanie w IV lidze, a Polonia z kolei straciła część przewagi w walce o awans.

Cztery gole Ilanki

Tym samym na dwie kolejki przed końcem sezonu podopieczni trenera Dawida Chanasa tracą do Polonii pięć punktów , a trzeba dodać, że mają oni do rozegrania o jeden mecz więcej. Mowa o przerwanym przez deszcz starciu z Pogonią Skwierzyna, które zostanie dokończone w środę 5 czerwca.

Przełamanie Lubuszanina

Odra rozgromiła osłabioną Stal

Takim samym rezultatem zakończyło się spotkanie Odry Nietków ze Stalą Sulęcin. Wynik w drugiej minucie otworzył Szymon Szczerba, a niedługo później podwyższył Łukasz Kaczorowski. Co ciekawe, później goście stracili za czerwone kartki dwóch zawodników – w 20 minucie do szatni musiał udać się bramkarz Stali Adrian Łodziato, a po kwadransie to samo czekało Bartosza Michałka. Grająca w dziewiątkę ekipa z Sulęcina nie była już w stanie odrobić strat. W końcowej fazie meczu rozmiary zwycięstwa Odry powiększyli Łukasz Kaczorowski i Daniel Opala.