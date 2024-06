Warciarze bez problemów poradzili sobie z młodzieżą Ślęzy Wrocław. Ale wciąż nie są pewni pozostania w trzeciej lidze

ASTROENERGY WARTA GORZÓW WLKP. – 1KS ŚLĘZA WROCŁAW 5:0 (2:0)

Liczyli punkty

– Wiemy, o co gramy – mówił przed pierwszym gwizdkiem sędziego prezes bordowo-granatowych Zbigniew Pakuła. – Ślęza może się pozwolić na wystawienie młodzieży, by zbierać punkty do klasyfikacji Pro Junior System. My absolutnie nie, bo walczymy o życie.