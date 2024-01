Potrącenie na przystanku w Gorzowie. „Nie trzeba było długo czekać”

Do potrącenia doszło w czwartek 4 grudnia przed 18.00 na ul. Warszawskiej. W wysiadającą z tramwaju nastolatkę wjechał samochód, który nie zatrzymał się przed przystankiem. Dziewczyna była w szoku i, co ciekawe, chciała nawet uciekać z miejsca zdarzenia. Ostatecznie na miejsce trzeba było wezwać karetkę pogotowia.

- Nie trzeba było długo czekać – mówi Czytelnik, który poinformował nas o potrąceniu pasażerki.

Przystanek autobusowo-tramwajowy został uruchomiony we wtorek 2 stycznia tuż obok Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Uruchomienia dodatkowego przystanku dopominało się wiele środowisk: stowarzyszenie komunikacja.org, radny Piotr Wilczewski czy sami mieszkańcy. Prosili oni miasto o przystanek, bo przy okazji dwóch remontów dróg – ulicy Warszawskiej, a następnie ul. Sikorskiego – doszło do zmiany umiejscowienia przystanku tramwajowego w rejonie pl. Staromiejskiego. Zlikwidowano przystanek na wysokości siedziby MG-6, a zrobiono przystanek za skrzyżowaniem z ul. Herberta. A że kolejny przystanek jest dopiero po około 550 metrach – na wysokości hali CEZiB-u – to mieszkańcom bloków na placu Staromiejskim wydłużyła się droga do domu.