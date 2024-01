Powiat gorzowski ma nowe władze. Jakie są cele starosty na trzy miesiące?

Problemów finansowych nie ma

- One są najważniejsze i priorytetowe z uwagi na krótki okres bycia starostą. Problem transportu publicznego nie był rozwiązany od dwóch lat, więc to jest pilna sprawa, aby gminy pozyskały 3 zł na każdy kilometr. Poza tym chodzi też o to, że w czasie ślizgawicy dzieci nie mogą dojechać do szkół – tłumaczyła Agnieszka Chudziak. Zapewniała też, że sytuacja finansowa powiatu jest stabilna.

- Oprócz tego, że trzeba znaleźć pieniądze na inwestycje, to zadłużenie jest bezpieczne. Nie ma zagrożenia, faktury zapłacone – mówi. Przypomnijmy: ponad dekadę temu starostwo borykało się z problemem zadłużenia szpitala w Kostrzynie. By problem rozwiązać, dostało 47 mln zł pożyczki z ministerstwa finansów. Wraz z 3-procentowymi odsetkami ma ją spłacać do 2044.

