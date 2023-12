Pożar domu w Piotrowie. Tuż przed świętami dwie rodziny stracił dach nad głową. Są prowadzone dwie zbiórki na rzecz pogorzelców

Bez dachu nad głową

Wyszli, jak stali

- Jarek jest strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej od wielu lat. Zawsze niósł pomoc innym, teraz to on i jego rodzina tej pomocy potrzebują. Rodzice na co dzień zmagają się z wychowaniem czwórki dzieci, w tym jedno dziecko jest niepełnosprawne, które potrzebuje szczególnej opieki. Jest zima, a oni zostali bez dachu nad głową, tak jak stali wyszli z domu i zostali bez niczego, każda złotówka pomoże im w tym trudnym i ciężkim teraz dla nich okresie. Rodzina potrzebuje naszej pomocy i wsparcia, gdyż remont i odbudowa przekraczają ich możliwości finansowe. Gorąco zachęcamy Państwa my jako przyjaciele i znajomi do wsparcia zbiórki - czytamy na stronie zbiórki.