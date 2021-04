Pożar w gospodarstwie koło Przewozu. Spłonęły dwa budynki, trwa akcja strażaków

Właściciel gospodarstwa podejrzewa, kto mógł podpalić budynek. Wyznaczył też nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych za informacje o podpalaczu. - Wczoraj, w dniu pożaru jedna osoba odgrażała się, że spali to gospodarstwo. Pilnowaliśmy dobytku, zadzwoniliśmy na policję, jak tylko wszedłem do domu, dostałem telefon, że jest łuna nad budynkami. To zaledwie kilkaset metrów, w parę chwil zajęło się wszystko. To straty na ok. 700 tysięcy złotych, mieliśmy zapasy dla zwierząt na półtora roku do przodu. Na szczęście okoliczni rolnicy nam pomagają - podkreśla A. Przybyłek, który prosi o kontakt każdego, kto może wskazać okoliczności wybuchu pożaru. Nr tel. 531881844.