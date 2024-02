Poznanianki na drodze gorzowianek do półfinału Orlen Basket Ligi Kobiet. Uwaga: zmiana godziny pierwszego meczu! Robert Gorbat

W pierwszym meczu z Eneą AZS Politechniką Poznań, rozegranym jeszcze w hali przy ul. Chopina, gorzowianki (białe stroje) triumfowały 90:78. Czy tak samo będzie w play offie? Bogusław Sacharczuk Zobacz galerię (5 zdjęć)

We wtorek (27 lutego) ruszy faza play off w Orlen Basket Lidze Kobiet. Zespoły w każdej z trzech rund będą rywalizowały do dwóch zwycięstw.