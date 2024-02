Pracownicy jednego urzędu w Zielonej Górze protestowali przed drugim urzędem. Poszło o pieniądze

– Jeśli pan prezydent nie przekaże tych pieniędzy, to niestety będziemy przeniesieni do Sulechowa, co będzie utrudnieniem dla mieszkańców Zielonej Góry, bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w naszym urzędzie oraz pracowników – tłumaczy pracownica. – To będzie bardzo duże utrudnienie. Jeśli osoba bezrobotna ma do nas przyjechać na określony termin, to już są dla niej koszty, kiedy przyjeżdża do placówki przy ul. Batorego, a dojazd do Sulechowa spowoduje jeszcze większe – wyjaśnia Anna Janczak.