W niedzielę druga tura wyborów. Jest ponadregionalne poparcie dla kandydata na prezydenta Zielonej Góry

W poniedziałek na deptaku w Zielonej Górze, podobnie jak Janusz Kubicki w ubiegłym tygodniu, tym razem drugi z kandydatów na prezydenta miasta Marcin Pabierowski zaprezentował się ze swoją ekipą. O ile pierwszemu towarzyszyły wówczas kobiety, które z list kandydata na włodarza miasta, nie dostały do rady, o tyle obok drugiego stanęli w jednym szeregu: ministra edukacji Barbara Nowacka, wiceminister wiceminister rozwoju i technologii Waldemar Sługocki, wojewoda Marek Cebula, marszałek Marcin Jabłoński i posłanka Elżbieta Anna Polak oraz wielu radnych miasta i województwa. Było to nie tylko symboliczne wsparcie, ale pokazanie możliwości szerokiej współpracy.

– Po osiemnastu latach czas na zmianę, bo zmiana nie jest niczym złym. Jest potrzebna do dalszego rozwoju. Wszystko się musi zmieniać. Zmieniają się władze, zmienia się społeczeństwa i często musi się zmienić władza lokalna, żeby zacząć inaczej pracować, inaczej współpracować, często lepiej. To naprawdę nie zawsze chodzi o barwy polityczne, chodzi o determinację i pomysł, i o to, co uważam za najważniejsze – o odwagę – mówiła ministra Barbara Nowacka, zachęcając do głosowania na Marcina Pabierowskiego.