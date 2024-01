Prezydent Gorzowa zrobi na śniadanie jajka po turecku za 9 tys. zł

Licytacja vouchera prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego to co roku największa atrakcja podczas licytowania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo często voucher dotyczy kulinariów przygotowanych przez prezydenta miasta (w poprzednich latach można było wylicytować np. upieczenie sernika). Nie inaczej było tym razem. Prezydent Jacek Wójcicki zaoferował zrobienie śniadania dla pięciu osób. Na śniadanie zostaną przygotowana jajka po turecku.

Kwota wywoławcza śniadania to było 500 zł, ale walka o śniadanie od razu skoczyła do tysięcy. 1 tys. zł. 2 tys. zł… Doszła do poziomu 9 tys. zł. Tyle pieniędzy postanowił przeznaczyć na WOŚP Tomasz Szurkało, właściciel hurtowni kwiatów Tim z Gorzowa. Gdy odbierał voucher poprosił o to, by prezydent Gorzowa zrobił śniadanie w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Podmiejskiej Bocznej. Śniadanie będzie zrobione dla grupy wolontariuszy DPS-u.