Prof. Zbigniew Izdebski został koordynatorem ekspertów ds. edukacji zdrowotnej w szkołach Leszek Kalinowski

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski - kierownik Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego - został koordynatorem Zespołu Ekspertów do prac nad przygotowaniem projektu podstawy programowej nowego przedmiotu pod nazwą edukacja zdrowotna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na zdjęciu z min. Barbarą Nowacką. Członkiem zespołu został także dr Arkadiusz Nowak z KHMS UZ. Archiwum prof. Zbigniewa Izdebskiego Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Prof. Zbigniew Izdebski, związany z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Uniwersytetem Warszawskim został koordynatorem zespołu ekspertów, który opracuje założenia nowego przedmiotu: edukacji zdrowotnej. Wejdzie on do szkół od roku szkolnego 2025/26 i zastąpi wychowanie do życia w rodzinie.