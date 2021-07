Przebudowa budynku przy ulicy Szkolnej w Gorzowie nabiera tempa. Powstaje tu nowoczesne liceum plastyczne

Teraz zaniedbany obiekt w końcu dostanie drugie życie. Za trzy lata powstanie w nim nowoczesne Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Obecnie popularny "plastyk" mieści się przy ulicy Warszawskiej, ale przeniesie się do budynku przy Szkolnej zaraz po jego przebudowie. Szkołę z prawdziwego zdarzenia stworzy tutaj firma Drew-Plast Mazowiecki. Prace będą kosztowały prawie jedenaście milionów złotych. W budynku powstaną między innymi nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie graficzne, malarskie oraz rzeźbiarskie oraz wielofunkcyjna aula z ruchomymi scenami i przesuwanymi elementami do ekspozycji.

Pracują tu również archeolodzy

Do budynku przy ulicy Szkolnej zostanie dobudowany łącznik prowadzący do placówki przy Warszawskiej. W jego wnętrzu będzie kawiarenka i miejsce spotkań młodzieży. Ma on pełnić także funkcje wystawowe. Obecnie w wykopie pod fundamenty łącznika pracują archeolodzy, którzy kawałek po kawałku przesiewają ziemię w poszukiwaniu śladów obecności obiektów archeologicznych.

Prace przy przebudowie budynku przy ulicy Szkolnej powoli nabierają tempa.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych to szkoła pod kuratelą Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Obecnie uczy się w niej ponad sto młodych ludzi.

