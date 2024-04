Strażacy wciąż pracują na terenie gorzowskiej uczelni. Jest śledztwo w sprawie pożaru

Kiedy strażacy zakończą swoje działania?

Na miejscu pożaru, do którego doszło na terenie gorzowskiej uczelni w piątkowe przedpołudnie, nadal pracują strażacy. Wczoraj w kilku miejscach wciąż pojawiały się zarzewia ognia, więc trzeba było dogaszać tlące się pozostałości oraz monitorować pożarzysko w celu wskazania punktów o podwyższonej temperaturze. Właśnie z tego powodu nie doszło do przekazania miejsca zdarzenia władzom placówki. Stanie się to dopiero dzisiaj.