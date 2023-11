Przebudowa dworca kolejowego Świebodzin jest na ukończeniu. Co się tam zmieniło? Co zyskają pasażerowie? OPRAC.: Leszek Kalinowski

- W październiku przenieśliśmy obsługę podróżnych z dworca tymczasowego do części holu dworca. Obecnie trwają próby i badania odbiorowe. Planujemy, że inwestycja zakończy się do końca bieżącego roku. Koszt przebudowy dworca w Świebodzinie to 25,7 mln złotych brutto – wyjaśnia Bartłomiej Sarna z Wydziału Współpracy z Mediami Polskie Koleje Państwowe S.A.