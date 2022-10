Przebudowa skrzyżowania ul. Batorego z ul. Rzeźniczaka w Zielonej Górze. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość przez najbliższe miesiące

Skrzyżowanie ul. S. Batorego, F. Rzeźniczaka i J. Zamoyskiego w Zielonej Górze zostanie przebudowane. Urząd miasta podpisał umowę z wykonawcą na przeprowadzenie robót. Prace mają potrwać 90 dni. Co się zmieni w tym miejscu i kiedy droga zostanie oddana do użytku?

Ruszają prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Stefana Batorego, Franciszka Rzeźnicza i Jana Zamoyskiego. Ta inwestycja była długo wyczekiwana przez zielonogórzan, którzy od lat oczekiwali poprawy sytuacji i reakcji ze strony władz miasta. Prosty odcinek ul. Batorego, światła działające tylko do godz. 20:00 oraz kiepskie oświetlenie przejścia dla pieszych zachęcały drogowych piratów do zbyt szybkiej i niebezpiecznej jazdy. W efekcie doszło do licznych wypadków, a nawet potrącenia pieszej ze skutkiem śmiertelnym. Po remoncie ruch na skrzyżowaniu będzie odbywał się nieco inaczej, zniknie jedno z przejść dla pieszych, a dzięki dodatkowemu oświetleniu będzie jaśniej. - Przebudowa skrzyżowania jest konieczna z kilku powodów - mówi Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. - Po pierwsze w godzinach szczytu mieszkańcy mają problem z wyjazdem z okolicznych osiedli, po drugie dochodzi tam do wielu stłuczek i wypadków, którym można zapobiec. Symulacje wykazały, że w tym miejscu skrzyżowanie sprawdzi się bardziej, niż rondo.

Będzie bezpieczniej

- Głównym celem przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie płynności ruchu - podkreśla Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami. - Każdy skręt w lewo z głównej drogi w poprzeczną będzie odseparowany kolizyjnie od ruchu na wprost. Podobne rozwiązanie zastosowaliśmy na skrzyżowaniu ul. Energetyków z Elektronową, przy markecie Kaufland. To działa, bo kierowcy skręcający w lewo wiedzą, że mogą czuć się bezpiecznie.

Zmian będzie więcej. Ul. F. Rzeźniczaka zostanie rozszerzona do dwóch pasów. Jeden z pasów pozwoli na skręt w prawo, drugi umożliwi jazdę prosto i w lewo. Na ul. Batorego zostanie wydzielony pas do skrętu w prawo. Przy okazji powstaną też ścieżki rowerowe, przejazdy rowerowe, nowe sygnalizatory, bramownice i wysięgniki. Zmodernizowana sygnalizacja świetlna (cykliczna zmiennoczasowa, inaczej akomodacyjna) będzie dostosowywała się do natężenia ruchu drogowego z możliwością pominięcia pewnych faz, np. niewłączania światła zielonego, gdy na którymś z wlotów nie ma pojazdów, co jest szczególnie przydatne w późnych godzinach wieczornych. Zniknie też jedno z przejść dla pieszych.

Utrudnienia w ruchu

Na czas robót zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Utrudnienia zaczną się już w przyszłym tygodniu.

- Będziemy działać równolegle na kilku poziomach budowy - tłumaczy Marcin Kwapiszewski, kierownik budowy firma Bud - Dróg. - Sytuacja będzie dynamiczna i trzeba mieć baczność na znaki, które będą się zmieniały dość często.

Kiedy nowe skrzyżowanie

Roboty przy skrzyżowaniu ul. Batorego i Rzeźniczaka już się rozpoczęły. Wykonawcą prac jest firma Bud - Dróg, znana zielonogórzanom m.in. z przebudowy Szosy Kisielińskiej. Częściowo rozebrano chodniki, zaś w przyszłym tygodniu rozpoczną się roboty ziemne i montażowe w obrębie obrzeży do podbudów. Planowany termin realizacji prac to 90 dni od daty podpisania umowy. Marcin Kwapiszewski, kierownik budowy przewiduje, że uda się je zakończyć do świąt Bożego Narodzenia.

Inwestycja pochłonie ponad 7 mln zł. Zobacz wideo: Gazeta Lubuska. Zmieni się park Tysiąclecia w Zielonej Górze