Przedszkolaki z Kłodawy odwiedziły gorzowską redakcję Gazety Lubuskiej

W piątek, 5 kwietnia, w gorzowskiej redakcji „Gazety Lubuskiej” pojawili się nietypowi goście. Odwiedziło nas dokładnie 21 dzieci z grupy Motylki z Przedszkola Gminnego w Kłodawie. Z uwagą wysłuchali, na czym polega praca dziennikarza i fotoreportera. Dzieci wiedzą już, że dziennikarz pracuje nie tylko w ciągu dnia, ale jeśli jest taka konieczność, to również w nocy.

Plecak ze sprzętem przykuł uwagę

Dzieci nie narzekają na nudę

Piątkowa wizyta w redakcji „GL” to już kolejna taka wycieczka dzieci z Kłodawy. Wcześniej miały okazję zobaczyć m. in., jak wygląda praca na poczcie. Odwiedziły też siedzibę nadleśnictwa Kłodawa i tutejszą Korsakówkę. „Motylki” mają za sobą również wizytę w przychodni weterynaryjnej, gdzie podpatrywały jak leczy się chore zwierzęta, a nawet oglądały zdjęcia rentgenowskie żółwia! Dzieci spotkały się również z operatorem numeru alarmowego 112 i odwiedziły gorzowskie muzeum. O to, aby „Motlki” nie narzekały na nudę, dbają panie: Iwona Mikorska, Edyta Karulak-Żołędziejewska oraz Sylwia Pachowicz.