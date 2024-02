Przewoził nie tylko sfałszowane dokumenty. Zatrzymali go funkcjonariusze z polsko-niemieckiego patrolu. Co jeszcze miał przy sobie?

Wczoraj (21 lutego) funkcjonariusze SG ze wspólnego polsko-niemieckiego patrolu ze Świecka w rejonie autostrady A2 zatrzymali do kontroli drogowej autokar relacji Berlin-Gdańsk, którym podróżował 34-letni obywatel Niemiec. Przeprowadzona przez funkcjonariuszy kontrola baz danych SG wykazała, że mężczyzna był już wcześniej notowany za posiadanie narkotyków . Mundurowi wykorzystując psa służbowego postanowili sprawdzić czy pasażer autokaru posiada przy sobie zabronione substancje lub środki odurzające. Ich przypuszczenia się potwierdziły, przy cudzoziemcu znaleziono dwa woreczki z białym proszkiem, o wadze około 1 grama, który po przebadaniu okazał się kokainą . Jakby tego było mało , u 34-latka funkcjonariusze SG znaleźli cztery podrobione niemieckie i tureckie blankiety prawa jazdy , wszystkie zawierające na fotografiach wizerunek kontrolowanego mężczyzny. Z oświadczenia obywatela Niemiec wynikało, że podrobione dokumenty kupił w Turcji za kwotę 50 euro, natomiast znalezioną przy nim kokainę nabył za 100 euro od nieznanej mu osoby w Berlinie .

Obywatela Niemiec zatrzymano i przedstawiono mu zarzuty przywozu, przewozu, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz czynienia przygotowań do użycia za autentyczne podrobionych dokumentów. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał karze grzywny w wysokości tysiąca złotych na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy penitencjarnej oraz łącznej karze 3 miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na okres 1 roku.

Za czynienie przygotowania do użycia za autentyczny podrobionego dokumentu grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast za przywóz, przewóz środków odurzających lub substancji psychotropowych, w wypadku mniejszej wagi, grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.