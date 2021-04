Przy nowym parkingu na Uniwersytecie Zielonogórskim posadzono 25 drzew o egzotycznym wyglądzie

Po remoncie przy ulicy Prof. Szafrana znalazło się miejsce dla 103 samochodów, a dodatkowo, w ramach tej samej inwestycji, powstało 27 miejsc parkingowych wzdłuż ulicy przyległej do nowego parkingu. Technologia wykorzystana przy nowej nawierzchni pozwala na przenikanie wody do gruntu, co uniemożliwia zbieranie się wody podczas opadów deszczu. Koszt inwestycji to ponad milion złotych.

Posadzono drzewa przy nowym parkingu UZ. Drzewa mają egzotyczny wygląd

Mieszkańcy zauważyli, że przy nowy parkingu pojawił się ciężki sprzęt i drzewka.

- Co to za drzewa? - pytają zainteresowani nową zielenią w okolicy Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Rzecznik prasowy uczelni, Ewa Sapeńko, wyjaśnia, że nazwa drzew to catalpa nana. I że posadzono już 25 takich drzew. Było to zgodnie z zaleceniem urzędu miasta. Gatunek został wybrany również z listy zalecanych przez urząd miasta.

Catalpa nana to ozdobne drzewo o egzotycznym wyglądzie. Charakteryzuje się kulistą koroną, która osiąga nawet do 5 metrów szerokości. Liście ma także bardzo efektowne. Jasnozielone w kształcie serca. Mogą osiągnąć nawet 25 centymetrów długości.

Zobacz też: