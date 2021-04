Przykre niespodzianki w lubuskich lasach. Wanna, obrazy, opony i proteza do nogi. Śmieci przywożą nawet zza granicy!

Jakiś czas temu śmieciowy problem pojawił się także w Nadleśnictwie Lubsko . Jak informowaliśmy, wówczas ktoś wyrzucił całą stertę opon przy drodze Brody-Zasieki . Ich właściciela jeszcze nie odnaleziono, jednak straż leśna się nie poddaje. - Mamy pewne wskazówki, w tym od osób, które prowadzą przedsiębiorstwa zajmujące się oponami. Taka liczba opon na pewno nie podchodzi z prywatnego podwórka. Ktoś zasugerował nam, by sprawdzić informacje w Banku Danych o Odpadach, jeszcze ktoś inny na jednym ze zdjęć rozpoznał numer tablicy rejestracyjnej samochodu. Ludzie bardzo się zaangażowali w pomoc, natomiast im więcej czasu upływa, tym trudniej będzie dojść do ustalenia właściciela śmieci - opowiada Paweł Mrowiński, rzecznik Nadleśnictwa Lubsko.

Zgodnie z procedurami, o śmieciach poinformowana została także policja, jednak to głównie w gestii straży leśnej należy znalezienie sprawców, a do nadleśnictwa usunięcie śmieci w razie ich niewykrycia.

Dodaje, że kilka firm zaoferowało swoją pomoc w utylizacji odpadów, a jedna z nich nawet w ich przewiezieniu. - Rozważamy po prostu usunięcie tych śmieci, tym bardziej że leżą one na środku uczęszczanej drogi, a my prowadzimy prace gospodarcze. Ponadto śmieci blokują przejazd pojazdów ratunkowych i gaśniczych leśną drogą - mówi.

Rzecznik Nadleśnictwa Lubsko dodaje, że niebezpieczne odpady można zawieźć do punktów PSZOK, co nie wymaga dużego nakładu pracy, ani środków. Jednak wiele osób wybiera inną możliwość. - Jestem bardzo rozczarowany, śmieci w lasach jest coraz więcej. Istnieją nawet miejsca, w których pojawiają się one nagminnie - komentuje rzecznik.

Straż leśna przy szukaniu właściciela wyrzuconych śmieci współpracuje z policją i w pewnym zakresie ma podobne uprawnienia. Jednak sprawców zazwyczaj nie udaje się wykryć. - Najlepiej złapać kogoś na gorącym uczynku. Kilka razy nam się to udało za pomocą zamaskowanej kamery, wówczas sprawa jest prosta. Natomiast poszukiwania po fakcie nie zawsze przynoszą rezultatu - mówi Mrowiński.

Konsekwencje

Wandale zostawiający śmieci w lesie mogą zostać ukarani grzywną do 5 tysięcy złotych. Dodatkowo sąd może nakazać sprzątanie lasu. - Moim zdaniem to byłoby najlepsze rozwiązanie, aby w ramach kary właściciel śmieci posprzątał na własny koszt nie tylko to, co sam zostawił, ale także dodatkowo inne miejsca, a następnie oddał odpady we właściwe miejsce. 5 tysięcy złotych to duże pieniądze, ale pewnie nie dla osoby, która wyrzuciła tę stertę opon - mówi rzecznik.