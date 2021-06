Przysięga wojskowa, defilada, pokaz sprzętu w Sulechowie. Mieszkańcy byli zachwyceni

Żołnierze wrócili z misji w Afganistanie. Święta spędzą z najbliższymi. Jak ich powitano w Sulechowie?

Żołnierzy, którzy wyjechali na misję do Afganistanu w maju 2020 roku, wrócili do kraju. Uroczyste powitanie odbyło się w Sulechowie. Jak mówiono podczas niego - powrót do rodzinnych domów to najlepszy prezent świąteczny. Razem z żołnierzami powróciła też flaga Sulechowa, która przez ostatnie miesiące powiewała w Afganistanie.