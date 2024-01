Przystanek na cztery dni. Od 6 stycznia tramwaj nie zatrzyma się przy Plastyku w Gorzowie

Przystanek przy Plastyku zaczął funkcjonować we wtorek, 2 stycznia. Już pierwszego dnia motorniczowie zaczęli zgłaszać, że gdy oni zatrzymują tramwaj przy nowym przystanku, to tego samego nie robią kierowcy.

Decyzja miasta nie oznacza jednak likwidacji przystanku. On cały czas będzie funkcjonował. W dalszym ciągu zatrzymywać się będą przy nim autobusy linii 122.

A co z tramwajami? One mają się ponownie zatrzymywać na przystanku za kilka tygodni. Do tego czasu miasto zaplanowało i uzgodniło z policją kilka działań:

- stworzenie jeszcze bardziej wyrazistego oznakowania poziomego i pionowego oraz miejsca przystanku

- zwiększenie siły oświetlenia ulicznego okolicy przystanku

- stworzenie dodatkowych punktów świetlnych w jezdni (tzw. oczka)

- wymalowanie "linii peronu" na krawężniku na długości przystanku, zwiększy to jego widoczność

- zmiana na bardziej widoczne (z silniejszym tłem fluorescencyjnym) znaki D-15 i D-17 (informujące o przystanku tramwajowym i autobusowym).

- komunikaty słowne w pojazdach tramwajowych dodatkowe komunikatów informacyjnych o warunkach bezpieczeństwa

- komunikaty wizualne wyświetlane na tramwaju o warunkach bezpieczeństwa.