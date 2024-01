PZPS ocenił frekwencję na siatkarskich mistrzostwach w Gorzowie. Jaką ocenę dostał Gorzów?

Polski Związek Piłki Siatkowej podsumował frekwencję, jaka była podczas Mistrzostw Europy Wschodniej do lat 20 mężczyzn. Impreza odbywała się przez pięć dni – od 10 stycznia do 14 stycznia – w Arenie Gorzów. Była to pierwsza impreza międzynarodowa rozgrywana w nowej gorzowskiej hali sportowo-widowiskowej.