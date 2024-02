Quadem po Zielonym Lesie w Żarach? To bardzo niebezpieczna jazda, ścieżkami spacerują całe rodziny z małymi dziećmi!

Walka z wiatrakami

Jak przyznaje Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Lipinki, wioną miłośnicy quadów czy crossów w lasach to prawdziwa plaga. Gdy robi się cieplej takich przypadków jest coraz więcej. - Nie pomaga groźba mandatu, to 500 złotych, jeśli ktoś nie płaci, kara może wzrosnąć nawet do 5 tysięcy złotych. Mamy monitoring mobilny w lasach, ale osoby poruszające się quadami czy crossami trudno zidentyfikować, z takich pojazdów celowo usuwane są tablice rejestracyjne, kierowcy mają kaski. To trochę walka z wiatrakami. Niestety, jest to ogromne zagrożenie dla osób, które spacerują akurat po lesie. Prosimy, aby absolutnie nigdy nie podejmować prób zatrzymania kierowcy quada na własną rękę, nie torować drogi, bo może dojść do nieszczęścia. Nasze zdrowie i życie jest najważniejsze. Tutaj cierpi też mocno przyroda.