Radni podnieśli nauczycielom dodatki. Wprowadzili też jeden nowy dodatek

Na finiszu kadencji udało się osiągnąć porozumienie między miastem a związkami zawodowymi.

Prezydent Janusz Kubicki przypomniał, że w związku z tym, że zostało podpisane porozumienie przez ministra edukacji w sprawie podniesienia płac nauczycielskich, konieczne były zmiany w regulaminie nauczycieli.

- Już w połowie lutego zostało podpisane to porozumienie. Zmiana, której dokonujemy na celu to, aby od 1 kwietnia wprowadzić te poprawki w życie – podkreślał Kubicki. - Chodzi o to, byśmy zdążyli wprowadzić w życie te rozwiązania. To, co deklarowałem na etapie uchwalania budżetu, udało się dziś osiągnąć.

Opinia komisji edukacji i wychowania rady miasta była pozytywna. Jej przewodniczący Jacek Budziński przypomniał, że od kilku lat wysokość dodatków motywacyjnych i funkcyjnych nie ulegała zmianie.

- Najważniejsze, że udało się związkom i magistratowi dojść do kompromisu. Radni też są zadowoleni, gdyż wzrosną m.in. dodatki dla dyrektorów i wicedyrektorów, a były już problemy z obsadą stanowisk konkursowych. Długo oczekiwano wzrostu dodatku za wychowawstwo i nareszcie wzrósł on z 300 do 500 zł. Zwiększono również dodatek motywacyjny z maksymalnej kwoty 500 na 700 zł. Pojawiły się też nowe dodatki np. dla nauczyciela wychowawcy współorganizującego pracę oddziału integracyjnego. Będzie on wynosił 303 zł. Najważniejsze jest jednak to, że podwyżki tych dodatków określono procentowo, co oznacza, że w przyszłości przy każdej podwyżce pensji nauczycielskiej automatycznie wzrosną również dodatki.