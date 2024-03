Remont kamienicy w Rynku w Żarach. Od lat mieszkańcy czekają, aż ten zabytek odzyska dawny blask

Dotacja z miasta

Prace remontowe ruszyły niedawno, a mieszkańcy dopytują, co się tam dzieje. Właściciel potwierdza lakonicznie, że remont się rozpoczął. Jak pochwalił się urząd miasta, w ramach dotacji na remonty zabytków, przekazało 50 tysięcy złotych właścicielowi na dofinansowanie remontu konstrukcji dachowej oraz pokrycia dachu i wykonanie oceny stanu technicznego budynku. Z pewnością jest to zastrzyk finansowy, ale 50 tysięcy złotych przy skali zniszczenia budynku to kropla w morzu potrzeb.

Mieszkańcy mają nadzieję

Rok temu udało nam się zajrzeć do wnętrza kamienicy, a dokładniej, do lokalu, w którym zaledwie kilka lat temu działała lodziarnia. To obraz nędzy i rozpaczy. Obok był sklep z wyrobami garmażeryjnymi, dekadę temu kupowało się tutaj pierogi, potem pomieszczenie stało się toaletą dla gołębi. Na ścianach wilgoć, na podłodze odchody. - Mam nadzieję, że w końcu uda się to wyremontować, kiedyś to była piękna kamienica - mówi nam jedna z mieszkanek Rynku. - Pamiętam, jak był tam sklep z akcesoriami do łazienek, sklep z ciuchami, to wszystko teraz niszczeje. A w centrum jest coraz gorzej, pusto, nic się nie dzieje. Jakby tak, chociaż zadbać o te zabytki, bo żadne kawiarnie tu nie mają racji bytu - dodaje.

