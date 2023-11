Reprezentantka Polski Weronika Telenga zagra w Gorzowie! To bardzo duże wzmocnienie zespołu

- Zdecydowałam się wybrać Gorzów, bo jest to klub, który każdego sezonu walczy o medale w polskiej lidze - powiedziała Weronika Telenga. - Trener Dariusz Maciejewski był jednym z pierwszych trenerów, który zadzwonił do mnie po powrocie z Izraela. Oferta była konkretnie i rzeczowo przedstawiona, a mi zależało na szybkim powrocie do treningów i do gry, a to wszystko miałam zapewnione w Gorzowie. Niestety przed przerwą na reprezentację nie udało mi się zagrać z drużyną, ale nastąpi to już w połowie listopada na meczu z Arką Gdynia [15 listopada w Gorzowie – red.]. Nie mogę doczekać się debiutu w barwach AZS-u, zespół w tym sezonie gra bardzo dobry basket i mam nadzieję, że mój transfer pomoże nam walczyć o jak najwyższe cele.