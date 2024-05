Majowe oferty kulturalne czekają na Was. Noce Muzeów z atrakcjami, Festiwal Kultury Kresowej, Miejskie Granie, orkiestry dęte, Anna German

Połowa maja za nami, ach jak ten czas szybko ucieka. Mniej go będzie żal, jeśli zostanie spędzony przez Państwa na wydarzeniach kulturalnych. Ten weekend to kumulacja inicjatyw w ramach Europejskiej Nocy Muzeów. Prawie każda lubuska placówka tego typu przygotowała swoje atrakcje, dlatego warto wyjść z domu aby czegoś się dowiedzieć oraz dobrze bawić. Niech moc Nocy Muzeów będzie z wami!

WSCHOWA

W sobotę (18.05) w godz. 13-21 w Muzeum Ziemi Wschowskiej, odbędzie się Noc Muzeów. Tego dnia będzie można bezpłatnie zwiedzić placówkę oraz uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach towarzyszących. O 16, rozpocznie się wykład otwarty: ,,Yōkai. Bestiariusz japoński” o magicznych zwierzętach, duchach i demonach z tego kraju, zaś o godz. 18 - wykład otwarty: ,,440. rocznica urodzin Melchiora Teschnera”. Wcześniej, bo o 17, odbędzie się oprowadzanie po wystawach stałych. Na godz. 19.30, zaplanowano spacer po Lapidarium Rzeźby Nagrobnej (ul. Spokojna). Warto zapoznać się także z eksponatami nowej wystawy czasowej pt. „Epoka Napoleońska” - mundurami żołnierzy czy kopią maski pośmiertnej cesarza Francuzów z Muzeum Luwru. Natomiast w niedzielę (19.05) o 16 w kościele w Tylewicach, odbędzie się koncert organowy z okazji zakończenia renowacji organów, w ramach Roku Melchiora Teschnera. Wstęp wolny.

SULECHÓW

W niedzielę (19.05) od 11.30 do 18.00, w ramach Dni Sulechowa odbędzie się Spodek czyli

II. Sulechowski Przegląd Orkiestr Dętych. Wydarzenie rozpocznie się o 11.30 przemarszem gwiaździstym czterech zaproszonych orkiestr dętych, które z różnych punktów miasta udadzą się na plac Ratuszowy. Tam ok. godz. 12 jednocześnie i wspólnie odegrają marsz. Po tym, nastąpi część koncertowa na scenie w parku Sulechowskiego Domu Kultury. Swoje umiejętności zaprezentują: Miejska Orkiestra Dęta z Iłowej, Drezdenecka Orkiestra Dęta, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rostarzewa oraz Orkiestra Dęta Zastal z Zielonej Góry. O godz. 17 na scenie wystąpi „Orkiestra na dużym rowerze”. To polski zespół pop-folkowy, który łączy grę na instrumentach z jednoczesną jazdą na specjalnie skonstruowanym sześcioosobowym rowerze. Wstęp wolny.

DRZONÓW

Ledwo w Drzonowie zakończyła się militarna majówka, a już w tę sobotę (18.05) w godz. 18.00 - 22.00, Lubuskie Muzeum Wojskowe zaprasza na kolejne wydarzenie z "bojowymi klimatami". Będą potyczki rycerskie, wystawy okolicznościowe oraz koncert orkiestry wojskowej z Żagania. Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie za motyw przewodni tegorocznej Nocy Muzeów obrało obchody 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Więcej >>> Program: 18.00 - otwarcie, wystrzał z bombardy

18.15 - koncert Orkiestry Wojskowej z Żagania "Czerwone maki pod Monte Cassino"

18.45 - pokazy walk i obyczajów rycerskich - Bractwo rycerskie Syrokomla

19.45 - koncert Orkiestry Wojskowej z Żagania - część druga

20.15 - prezentacja rozkładania gąsienicowego promu samobieżnego GSP-55

20.30 - zwiedzanie plenerowej ekspozycji z latarkami i przewodnikiem

21.00 - pokaz świetlno-muzyczny "S-75 Dźwina"

21.45 - pokaz świetlno-muzyczno-pirotechniczny "śmigłowiec Mi-4"

ŚWIDNICA

Tegoroczna Noc Muzeów w Muzeum Archeologicznym w Świdnicy (18.05) w godz. 16-20, oscylować będzie właśnie wokół tej tematyki i tego okresu w dziejach ludzkości. Wokół ludów północy narosło wiele legend. Warto się z nimi zapoznać i to w dodatku w miłym miejscu. Wydarzenie odbywać się będzie w trzech strefach: wiedzy, rywalizacji i rzemiosła. Więcej >>>

GORZÓW

Różne oblicza Nocy Muzeów w Gorzowie

W sobotę (18.05) - po południu, Muzeum Lubuskie wraz ze swoimi filiami przygotowało wyjątkowo różnorodna ofertę na Noc Muzeów. Właściwie będzie można wykorzystać wszystkie zmysły, a na dodatek pogłębić swoją wiedzę na temat polskiej (dwukrotnej) noblistki – Marii Curie-Skłodowskiej. Wydarzenie najwcześniej rozpocznie się w Muzeum Grodu Santok. Przeprawy na zwiedzanie grodziska z przewodnikiem odbędą się w trzech turach: o godz. 15, 17 i 19 (obowiązują zapisy), a do godz. 21, na grodzisku prowadzone będą warsztaty muzyki dawnej oraz warsztaty bębniarskie z grupą „Duende”. Zagroda Młyńska w Bogdańcu będzie dostępna od 17 do 23 i oferuje prezentacje regionalnych produktów rzemieślniczych, ciasta oraz chleb ze smalcem, wyroby serowarskie z mleka koziego czy wiejskie zabawy dla dzieci. Gorzowski Spichlerz Nadwarciański otworzy swoje podwoje od 18 do północy pod hasłem „Malarstwo w mroku”. Będą tam prowadzone zajęcia dla dzieci „Tropiciel muzealny”, w formie gry połączone z pokazem mielenia ziarna zboża, zostanie otwarta wystawa malarstwa Michała Bajsarowicza połączona ze spotkaniem autorskim. O 19.30 muzeum oferuje poczęstunek kawowy z możliwością samodzielnego mielenia ziarnistej kawy w oryginalnym wielkogabarytowym młynku z przełomu XIX/XX wieku, a całości będzie towarzyszyć performance w wykonaniu artystów ze Stowarzyszenia Art-Drama. Z kolei główna siedziba muzeum przy ul. Warszawskiej 35, oferuje od godz. 18, działania przybliżające Marię Curie-Skłodowską. Będą to m.in. otwarcie wystawy fotografii i ekspozycji „Maria Skłodowska-Curie uczona wszech czasów”, spektakl „Ludzkość potrzebuje również marzycieli...” w wykonaniu uczniów II LO, rodzinne warsztaty edukacyjne „PoRa na Skłodowską-Curie” oraz laboratoria z chemii „RaDioaktywni” czy pokaz mody kolekcji Madame Skłodowska-Curie projektantki Natalii Ślizowskiej. Wstęp wolny. Miejskie granie W najbliższy weekend w ośmiu punktach miasta znów mają zagrać muzycy Filharmonii Gorzowskiej. „Miejskie Granie” zostało zaplanowane na sobotę i niedzielę (18-19 maja).

W sobotę ma wystąpić Gorzów Wind Quintet w składzie: Gaëlle Dohen (flet), Alexander Pipkin (obój), Maciej Dana (klarnet), Krzysztof Landowski (waltornia) i Bartosz Baran (fagot). Ma on zaprezentować program „Lata 20.,,, lata 30…”. Usłyszeć będzie można melodie takich przebojów jak: „Miłość ci wszystko wybaczy” , „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Zimny drań” czy „Ada to nie wypada”. O 15.00 muzycy mają się pojawić na skwerku przy Nova Park, o 16.00 na skwerze między blokami przy ul. Bohaterów Westerplatte 4 i 6, o 17.00 na parkingu Intermarche przy ul. Fredry, a o 18.00 w okolicach Londyńskiej 5. Na niedzielę zaplanowany został natomiast program „The Beatles kameralnie”, w którym mają wybrzmieć przebojowe melodie słynnej czwórki z Liverpoolu. Grać będą: Daria Krzysztoń-Baran (skrzypce), Paweł Gaca (altówka), Bartosz Baran (fagot), Przemysław Kojtych-Kłysz (instrumenty klawiszowe), Krzysztof Ciesielski (bas) i Aleksander Lasek (perkusja).O 15.00 muzycy wystąpią obok fontanny Motylia w parku Górczyńskim, o 16.00 przy fontannie w parku Kopernika, o 17.00 na Kwadracie, a o 18.00 w Parku Róż.

- jak podają organizatorzy.

ZIELONA GÓRA

Hola América Latina czyli poznajemy kontynent iberoamerykański Bardzo ciekawy program przygotowało na ogólnopolską akcję „Nocy Muzeów” - Muzeum Ziemi Lubuskiej. W tym pierwszym, w sobotę (18.05) będzie bardzo mocno latynosko. Muzeum Ziemi Lubuskiej przyzwyczaiło nas do tego, że co roku prezentowana jest szeroko pojęta kultura danego kraju. W tym roku padło na cały region Ameryki Łacińskiej. Termin obejmuje aż 20 krajów i 9 autonomii Ameryki, w których mówi się językami romańskimi, tj. po hiszpańsku, portugalsku lub francusku. „Ma to także uzasadnienie historyczne, gdyż obejmuje część kontynentu amerykańskiego skolonizowaną prawie w całości przez dwa państwa Hiszpanię i Portugalię. Z tego powodu w państwach latynoamerykańskich funkcjonują podobne struktury społeczne, gospodarcze, religijne i kulturowe. Latynoska Noc Muzeów w Zielonej Górze (patronat Gazety Lubuskiej) zacznie się o godz. 17 występem zespołu „Samba Show”. Po nim ok. 17.15 (a także o 19.15) rozpoczną się warsztaty edukacyjno-plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych „W świecie Kuna Yala – rajskie kolory San Blas”, prowadzone przez rdzennego mieszkańca regionu - Wago-Amancio Chiari Arcia oraz jego małżonkę - Ewę Nowacką-Chiari. Zostanie także otwarta wystawa fotografii z Patagonii autorstwa Józefa Sokołowskiego. Chętni będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w konkursie wiedzy o Ameryce Łacińskiej, wziąć udział w warsztatach salsy i samby no pe czy obejrzeć projekcje filmu „Frida” w reżyserii Julie Taymor z Salmą Hayek w roli głównej. Przedstawia on życie i twórczość meksykańskiej malarki, słynącej z autoportretów. Nie obędzie się bez wykładów - Piotra Małczyńskiego z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. „Samba, tango i futbol. Piłka nożna w Ameryce Łacińskiej”, Anitty Maksymowicz pt. „Polacos en America Latina. Emigranci i uchodźcy, inżynierowie, badacze i artyści – polskie ślady w Iberoameryce” oraz Arkadiusza Cincio i Tomasza Kowalskiego na temat win z Ameryki Południowej. Nie zabraknie wykładu Martyny Bącal – „Kuchnia latynoamerykańska”. O godz. 20, rozpoczną się warsztaty tanga argentino prowadzone przez Studio Dance Club (obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona), zaś o 21:30 zagra zespół „Tango Bandonegro” z argentyńskim wokalistą Carlosem Rouletem. Pojawią się ponadto wystawy czasowe m.in. „Sztuka i rzemiosło wybranych państw Ameryki Łacińskiej” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Muzeum Okręgowego w Toruniu (w tym Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika), prace dzieci i młodzieży z krajów Ameryki Łacińskiej - wypożyczone z Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu pt. „Ameryka Południowa Oczami Dzieci” czy ekspozycja poświęcona Panamie użyczona przez Ambasadę Panamy w Warszawie pt. „Różnorodność biologiczna i kulturowa Panamy”. Całość zakończy się około godz. 23. Wstęp wolny.

Wspomnienie o Annie

W poniedziałek (20.05) o godz. 18, w ZOK-Planetarium Wenus, odbędzie się międzynarodowy koncert „Melodie dla Anny” poświęcony Annie German, który przybliża postać i twórczość wybitnej polskiej piosenkarki. To także jest autorska interpretacja i aranżacje znanych utworów z repertuaru artystki, solo, w duecie, kwartecie, z instrumentarium i autorskim scenariuszem. Wystąpią: Grażyna Komincz (Białoruś, absolwentka wydziału wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu), Waleri Zadorożny (Ukraina, absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Winnicy), Zoja Rolińska (Ukraina, absolwentka Narodowej Akademii Muzycznej w Odessie) czy Andrzej Pluszcz (Białoruś, śpiewający informatyk). Wstęp odpłatny.

WYDARZY SIĘ

W tej rubryce piszemy krótko o wybranych, w tym - odleglejszych wydarzeniach 17-19.05 – Warsztaty gospel, Instytut Muzyki UZ i koncert finałowy w sali widowiskowej RCAK Zielona Góra,

17-26.05 – Wiosna nad Nysą, Gubin,

18.05 – Noc Muzeów w Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu,

18.05 - Archeologiczna Noc Muzeów z kinem plenerowym, Muzeum Twierdzy Kostrzyn,

18.05 – Noc Muzeów, Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego, Żary,

24.05 – Noc w Muzeum, Muzeum Miejskie w Nowej Soli,

24.05 – Koncert „Szlagierowe kwiaty dla mamy”, SDK Sulechów,

24.05 – Duńska Noc Muzeów, Muzeum Regionalne w Świebodzinie,

25.05 – Miej czas na koncerty (Gorzowska Orkiestra Dęta i Błażej Król), Amfiteatr MCK, Gorzów Wlkp.,

25.05 – XXVI. Turniej Rycerski w Kożuchowie, CK „Zamek” w Kożuchowie,

26.05 – Kobietarg, Piwnica Artystyczna „Kawon”, Zielona Góra,

27.05 – Koncert zespołu „Yaktak”, Klub Baloo, Zielona Góra,

30.05- 1.06 - Dni Otwartych Piwnic Winiarskich, Zielona Góra,

31.05 – Koncert Arek Skolik Trio i Stanisława Soyki, Zajazd Kultury, Zielona Góra,

31.05-2.06 – Dni Kargowej, GCK Kargowa,

1.06 – Koncert Martyny Jakubowicz, Zajazd Kultury, Zielona Góra,

1.06 – Jarmark Strzelecki, Stadion Miejski, Strzelce Krajeńskie,

4-6.06 – Warsztaty „Ginące zawody i umiejętności”, Muzeum Etnograficzne, Zielona Góra-Ochla,

6-9.06 – X. Kozzi Film Festival, Biblioteka Norwida, Zielona Góra,

7-8.06 – Bachanalia, Zielona Góra,

8-9.06 – Kostrzyn na Fali – święto miasta, Kostrzyn nad Odrą,

9.06 – Koncert „Piotr Schmidt Quintet – Komeda Unknown”, Zajazd Kultury, Zielona Góra,

14.06 – Music of Buena Vista, Zajazd Kultury, Zielona Góra,

15.06 – II. Światowy Zlot Śmigłowców, Aeroklub Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra-Przylep,

15-16.06 – Rybobranie, Krosno Odrzańskie,

17.06 – III. Ogólnopolski Festiwal Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Na Przydrożku”, Wymiarki,

21-23.06 – Campowisko „Festiwal podróży”, Świebodzin,

22.06 – Koncert „Bassekou Kouyate & Band”, Amfiteatr MCK- Park Siemiradzkiego, Gorzów,

23-30.06.2024 - 53. Lubuskie Lato Filmowe, Łagów,

28-30.06 – XXXII. Festiwal „Ziemia i Pieśń”, Szprotawa,

10-13.07 - Rap Stacja Festiwal 2024, Sława,

18-24.07 – Zlot Garbusów VW „Garbobranie”, WOSiR Drzonków, Zielona Góra,

19-21.07 – XXX Jarmark Magdaleński, GOK Pszczew,

20.07 – Koncert Lecha Janerki, Amfiteatr MCK- Park Siemiradzkiego, Gorzów,

5-11.08 – Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką, Żarski Dom Kultury,

10.08 – Turniej Rycerski o Miecz Archidiakona Pszczewskiego, GOK Pszczew,

21-25.08 – XVI. Solanin Film Festival, Nowa Sól,

23-25.08 – Dni Żar,

26-27.08 – Festiwal Busker Bus, Zielona Góra,

31.08 – Święto Pieczonego Kurczaka, Deszczno,

6-7.09 – Nocny Szlak Kulinarny, Gorzów,

7-15.09 – Dni Zielonej Góry „Winobranie”, Zielona Góra,

11-15.09 - Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Oblicza Tradycji", RCAK Zielona Góra,

20-22.09 – Bachanalia Fantastyczne, Zielona Góra,

