Rolnicy protestują w Nowej Soli przeciwko Zielonemu Ładowi | ZDJĘCIA, WIDEO

Prezes związku pszczelarzy podkreśla, że rolnicy i pszczelarze mają dzisiaj podobne problemy.

– Rolnicy walczą o swoje, bo jest dużo zapasów zbóż, z którymi nie wiadomo, co w tej chwili zrobić. Mamy podobną historię, bo pojawiło się na rynku bardzo dużo taniego miodu. Kupili go handlarze, którzy nawet nie wiedzą, skąd go mają – informuje B. Dubiel.