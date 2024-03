Spotkania z rządem i premierem nic nie dały. Rolnicy zablokują A2 w Świecku. "Są bardzo niezadowoleni, zawiedzeni i zdenerwowani"

Rolnicy mają dość. Będzie kolejna blokada

Blokada rozpocznie się w niedzielę 17 marca o godzinie 13.00 i potrwa do środy 20 marca do godziny 22.00.

- Rolnicy są bardzo niezadowoleni, zawiedzeni i zdenerwowani brakiem konkretnych działań rządzących i nie mają już chęci ani wyboru, by czekać na kolejne spotkania i oświadczenia, z których nic nie wynika. Zdecydowali więc, by bez względu na rozwój zdarzeń ponownie zablokować przejście graniczne na A2 w Świecku - wyjaśnia Roman Waszczyk, rzecznik protestu na S3.

Dlaczego rolnicy protestują?

Przypomnijmy, że znaczna część postulatów protestujących odnosi się do ograniczenia napływu produktów rolnych z Ukrainy do Polski, przyczynia się on bowiem do zaniżenia cen oferowanych na krajowym rynku towarów oraz obniżenia ich jakości. Rolnikom nie podoba się przede wszystkim, że sami muszą spełniać restrykcyjne zasady unijnej polityki rolnej, podczas gdy rolnicy krajów spoza UE, którzy eksportują produkty na unijny rynek, są z nich wyłączeni. Demonstracje w krajach Europy Wschodniej skupiają się na tym, co według rolników jest nieuczciwą konkurencją, czyli imporcie z Ukrainy, w odniesieniu do której UE od czasu inwazji Rosji zrzekła się kwot i ceł.