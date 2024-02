Rolnicy zapowiadają blokadę przejścia granicznego w Świecku. Ma potrwać niemal miesiąc!

Zblokowany węzeł drogowy

Przejście graniczne w Świecku będzie zablokowane

Oznacza to, że do Słubic nie będzie można wjechać, ani wyjechać droga nr 29. Co więcej, nie będzie możliwy zjazd do przejścia granicznego w Świecku, ani wyjazd z tego przejścia w żadnym kierunku już po przekroczeniu granicy. Oznacza to zablokowanie przejścia granicznego w Świecku. To z kolei pociągnie za sobą kolejne konsekwencje. Jeszcze bardziej zwiększy się ruch do i z Niemiec przez most graniczny w Słubicach. Ale tędy mogą przejeżdżać tylko samochody osobowe. Pojazdy ciężarowe będą musiały korzystać z innych przejść, np. w Gubinie czy Kołbaskowie.