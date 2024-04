Rolnicy nie będą dłużej blokować S3. Sąd nie zezwolił na kontynuowanie protestu

Pracuję w firmie transportowej, codziennie jeżdżę do Szczecina i nie wyrabiam się z pracą, a mam swoje zobowiązania po pracy, odebranie dziecka, zajmuje się też chorą babcią, więc ten protest wszystko utrudnia. - Często jeżdżę do Bogdańca i ten cholerny strajk bardzo utrudnia mi dojazd i czas jaki muszę spędzić w korkach, żeby dojechać na miejsce. Niesamowite jest to, że ktoś na to pozwala. Rolnik niech strajkuje na swoim polu, a nie ustawiać traktory ludziom na drogach i utrudniać życie niewinnym ludziom, którzy jeżdżą codziennie do pracy. - Ja też ciężko pracuję i nie ma kokosów, ale po pracy chciałbym zajechać szybko do domu i odpocząć, a nie dodatkowo kilkadziesiąt minut objeżdżać wąskimi i trudnymi drogami - komentowali kierowcy.