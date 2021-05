Rozbudowa Filharmonii Zielonogórskiej. Co się w niej zmieniło?

Filharmonia Zielonogórska się zmienia. Może na pierwszy rzut oka, sądzić można, że to tylko okrągła przybudówka, ale wiele się dzieje wewnątrz obiektu. Zyskają nie tylko muzycy, ale i słuchacze. Koszt inwestycji to 6,2 mln zł.

Co tak naprawdę się zmienia w Filharmonii Zielonogórskiej. Widzę tylko małą dobudówkę. Sądziłam, że zmian na zewnątrz będzie więcej - mówi zielonogórzanka Elwira Kubicz.

Rozbudowa Filharmonii Zielonogórskiej - na zewnątrz dużych zmian nie widać Przypomnijmy, że dopiero w szóstym przetargu udało się wyłonić wykonawcę rozbudowy Filharmonii Zielonogórskiej. Została nim firma Wolar z Głogowa. Zakończenie projektu zaplanowano do końca bieżącego roku.

Jakie były zamierzenia? Przede wszystkim chodziło o to, by obiekt został dostosowany do potrzeb ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z wytycznymi postawionymi przez lubuskiego komendanta wojewódzkiego państwowej straży pożarnej. W inwestycji chodziło też, by przebudować kanalizację deszczową i sanitarną. Choć więc na zewnątrz nie widać dużych zmian, modernizacja poprawi warunki, jakie dotąd były w FZ. WIDEO: Filharmonia Zielonogórska - inauguracja - Festiwal Dni Muzyki nad Odrą 2020

Rozbudowa Filharmonii Zielonogórskiej. Koszt inwestycji to 6,2 mln zł Jacek Katos Unijne fundusze na rozbudowę Filharmonii Zielonogórskiej Kolejne zmiany, które dotyczą sali koncertowej to zapadnia dla dużych instrumentów muzycznych. Do tej pory dużym problemem było stawianie i zdejmowanie ze sceny np. fortepianu. Inne ułatwienie to przebudowa magazynu na instrumenty muzyczne.

Ale nie tylko duża sala koncertowa zyskuje na modernizacja. Podobnie jest ze starą, mniejszą - nazywaną powszechnie - salą kameralną. Tu także są zmiany, dostosowujące pomieszczenia do potrzeb muzyków.

Dla gości bardziej widoczne zmiany będa na parterze. Został on przebudowany na holl, kasę biletową, recepcję czy pomieszczenia socjalne. Restauracja ma pełnić także inne funkcje niż tylko serwować dania. Po modernizacji otwarta zostanie kawiarnia Melomana. Zmian doczeka się też główne wejście do FZ.

Dodajmy, że unijne dofinansowanie projektu to 4,5 mln zł.