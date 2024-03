Różowe Podwale w Żarach. W parku już kwitną śliwy wiśniowe, w końcu mamy wiosnę!

Mamy w końcu wiosnę astronomiczną, która przyszła do nas 20 marca chwilę po 4 rano. Na szczęście, to nie tylko wiosna z nazwy, możemy ją obserwować gołym okiem, kwitnie wszystko, w parkach, ogródkach, na działkach zrobiło się pięknie i kolorowo, choć prawdziwe apogeum wiosennych kolorów dopiero przed nami.

W parku przy żarskim Podwalu zrobiło się pięknie różowo. Jeśli chcecie wiedzieć, co to za drzewka, które kwitną tak pięknie to śliwy wiśniowe Pissardii. Różowe, piękne kwiaty będziemy mogli podziwiać jeszcze przez kilka tygodni, z czasem będą wyglądać jeszcze okazalej. Po okresie kwitnienia śliwa, a dokładniej jej liście, będą bordowe. Śliwa wiśniowa pochodzi z Azji i jest chętnie sadzona w przydomowych ogródkach, ze względu na obłędne kolory. Nie jest wysoka, osiąga ok. 5 metrów wysokości.

