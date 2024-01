Rune Thorst, żużlowiec z Danii, nowym zawodnikiem Falubazu Zielona Góra

- Wierzę, że kontrakt z Falubazem pozwoli mi zdobyć kolejne doświadczenie, a ja będę mógł odwdzięczyć się dobrymi wynikami - powiedział Rune Thorst. - Chciałem jeździć w tej drużynie, ponieważ słyszałem same dobre opinie, inni zawodnicy bardzo polecali mi ten klub, znam też Przemka Pawlickiego, z którym startujemy w Danii w Grindsted. Do sezonu 2024 podchodzę z dużymi nadziejami. Rok temu miałem okazję zadebiutować w rozgrywkach U24 i było to dla mnie duże przeżycie, a przede wszystkim świetna okazja do rozwoju. Mam nadzieję, że w Zielonej Górze zyskam jeszcze więcej okazji do jazdy i zdobędę kolejne cenne doświadczenie.