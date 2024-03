Rusza obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych. Pracujesz w jednym z tych zawodów? Sprawdź jak i gdzie złożyć wniosek

We wtorek, 26 marca 2024 r. wejdą w życie przepisy, które obligują przedstawicieli niektórych zawodów medycznych do wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, podobnego do tego, jaki obowiązuje lekarzy.

Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Kogo dotyczy?

Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Wnioski

Zgodnie z informacją, osoby zamieszkujące na terenie województwa lubuskiego będą mogły składać wnioski o wpis do Rejestru do Wojewody Lubuskiego od 26 marca 2024 r. Będą one przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który jest aktualnie wdrażany przez Centrum e-Zdrowia, podległy Ministerstwu Zdrowia.

Osoby, które spełniają warunki uprawniające do uzyskania wpisu do Rejestru do dnia 26 marca 2024 r., zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis nie później niż do 26 września 2024 r. W przeciwnym razie, bez uzyskania wpisu do Rejestru będą mogły wykonywać zawód do 26 marca 2025 r.