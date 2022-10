Ruszył Festiwal "Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki". Wysłuchaliśmy koncertu skrzypcowego Mozarta i kontrabasowego Bottesiniego

Dzieła 19-letniego Mozarta

Potęga kontrabasu

Z kolei partię solową w II. koncercie kontrabasowym h-moll włoskiego kompozytora Giovanniego Botesiniego, wykonał Paweł Jabłczyński. To kontrabasista, ale także - kompozytor, autor licznych transkrypcji i aranżacji. Ukończył PSM II st. w Zielonej Górze (miałem nawet, przed laty, przyjemność grać z nim w orkiestrze szkolnej PSM i orkiestrze polsko-niemieckiej w Frankfurcie nad Odrą). Jabłczyński jest absolwentem Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie legendarnego profesora Tadeusza Górnego. Swoje wykształcenie uzupełniał ponadto w Hochschule der Kȕnste w Bernie, gdzie w 2014 roku ukończył studia III stopnia pod kierunkiem Rinata Ibragimova oraz Ruslana Lutsyka. W latach 2015/2016 był kontrabasistą Saksońskiej Staatskapelle w Dreźnie. Współpracował ze Scottish Chamber Orchestra czy Orkiestrą Akademii Filharmonii Berlińskiej. Jako solista występował m.in. z Berner Symphony Orchestra oraz Orkiestrą Kameralną i Orkiestrą Symfoniczną AM we Wrocławiu. Od 2006 roku jest zawodowo związany z Akademią Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. W 2018 otrzymał tytuł doktora habilitowanego sztuki. W styczniu 2021 roku nakładem wydawnictwa Anagram ukazał się album „Karłowicz. Pieśni”, nagrany wspólnie z Justyną Skoczek i Bartoszem Porczykiem. Jest to jedyne wydawnictwo, które zawiera wszystkie 23 zachowane pieśni Karłowicza.