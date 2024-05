Popularny Kozzi Film Festiwal wkrótce się rozpocznie. Podpowiadamy dlaczego warto go odwiedzić oraz jakich ma tegorocznych patronów

Marek Hłasko to polski pisarz i scenarzysta filmowy. Jest autorem takich dzieł jak "Pierwszy krok w chmurach", "Ósmy dzień tygodnia", "Następny do raju", "Palcie ryż każdego dnia". Razem z rodziną przeprowadzał się i pomieszkiwał m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Częstochowie. Po zakończeniu wojny chodził do szkoły średniej, jednak jej nie ukończył. Następnie pracował w kilku miejscach, m.in. w firmach transportowych w stolicy. Pierwsze próby pisarskie podejmował po godzinach. W tym też celu nawiązał kontakt ze Związkiem Literatów Polskich. Jego pierwsze opowiadania wyszły drukiem w 1955 roku, jednak dopiero po wydaniu zbioru "Pierwszy krok w chmurach" w 1956 roku zyskał ogólnokrajowe uznanie.