Są miliony na budynek z mieszkaniami pod wynajem w Gorzowie

- Po prawie dwudziestu latach wracamy do budownictwa społecznego. Ruszamy z projektem, ponieważ dostaliśmy ogromne wsparcie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – mówił w poniedziałkowe przedpołudnie 4 marca prezydent Jacek Wójcicki. Gorzów otrzymał właśnie prawie 9,5 mln zł na projekt budowy bloku z 97 mieszkaniami na wynajem. Będą to mieszkania dla osób, które zarabiają za dużo, by zakwalifikować się na mieszkanie komunalne, a z drugiej strony zarabiają za mało, by dostać kredyt w banku. Blok z takimi mieszkaniami ma stanąć w rejonie ul. Przemysłowej i Prostej.