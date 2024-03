Są po trzydziestce i prezentują się fenomenalnie! Lubuszanki walczą o tytuł Polskiej Miss 30+

W gronie finalistek znalazła się także Agnieszka Rzepa z Gorzowa Wielkopolskiego. Trzydziestotrzylatka do finału dotarła dzięki głosom internautów. Prywatnie jest aktywną zawodowo mamą dwójki dzieci i przekonuje, że tak naprawdę życie zaczyna się po trzydziestce, bo właśnie wtedy kobieta staje się dojrzalsza i bardziej świadoma swoich mocnych stron.

Aktualnie jestem w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczę w licznych szkoleniach i kursach, a na co dzień zajmuję się prowadzeniem ceremonii w saunie oraz projektuję wnętrza. Udzielam się również charytatywnie. Przede wszystkim jestem jednak mamą dwójki dzieci. Do wzięcia udziału w tym konkursie skłoniło mnie to, że chciałam spróbować swoich sił będąc kobieta po trzydziestce, która wciąż czuje się atrakcyjna i pewna siebie. Jeżeli chodzi o konkursy piękności, to jest to mój pierwszy raz, więc tym bardziej cieszy fakt, że od razu udało się dotrzeć do wielkiego finału - mówi Agnieszka Rzepa.