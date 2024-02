Salon Wystaw Artystycznych w Żarach po liftingu i nowa wystawa malarstwa Jana Stanisława Antosza

Remont Salonu Wystaw Artystycznych w Żarach trwał kilka tygodni. - Początkowo w planie było tylko odświeżenie, ale biorąc pod uwagę stan, w jakim znajdował się Salon, to nie miałoby sensu, dlatego podjąłem decyzję o kapitalnym remoncie - mówi Łukasz Matyjasek, dyrektor Żarskiego Domu Kultury. Koszt to ponad 60 tys. złotych. Zmieni się nie tylko wnętrze, ale i nazwa. Salon Wystaw Artystycznych będzie nosić imię Jana Stanisława Antosza, znanego żarskiego artysty. W sobotę 17 lutego wielkie otwarcie pierwszej w tym roku wystawy i oficjalna uroczystość. Rozpoczęcie o godzinie 12.00. Wstęp bezpłatny.

Jan Stanisław Antosz urodził się 20 czerwca 1949 roku w Boguszowie-Gorcach koło Wałbrzycha. Dzieciństwo spędził z rodzicami we Francji, w La Charite sur Loire, gdzie przez dwa lata uczęszczał do szkoły podstawowej. Po powrocie do Polski, rodzina zamieszkała w Boguszowie Gorcach. Szkołę średnią ukończył w Wałbrzychu. W latach 1967-1972 studiował na Uniwersytecie Wrocławskim historię sztuki. Następnie, w latach 1972-1977 studiował w PWSSP. Dyplom uzyskał w 1976 r. w pracowniach profesorów Alfonsa Mazurkiewicza i Konrada Jarodzkiego.

Poświęcił się malarstwu

Należał do twórców Galerii Sztuki Najnowszej obok Natalii LL, Zdzisława Sosnowskiego, Janusza Haka oraz Jacka Drabika. Należał do pionierów twórczości związanej z fotografia i filmem. Ich cykle fotograficzne i filmy przewrotnie naśladowały stylistykę dominujących tendencji sztuki polskiej lat siedemdziesiątych wyłącznie po to, by ją ośmieszyć. W 1978 roku zamieszkał w Zielonej Górze, trzy lata później przeniósł się do Żar. Od tego czasu poświęcił się przede wszystkim malarstwu, nie stronił jednak od rysunku i ilustracji książkowej. Bardzo dobrze „wtopił” się w żarski pejzaż. Uczestniczył w licznych plenerach w Polsce i za granicą. Zmarł 4 września 2004 roku.