Samochód wjechał między szlabany na przejeździe kolejowym w Świebodzinie. Było o krok od tragedii! Wszystko nagrały kamery

To sytuacja jeszcze z grudnia, ale policja nagrania i zdjęcia ku przestrodze opublikowała dopiero teraz. Na jednym z przejazdów kolejowych na terenie Świebodzina doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Kierujący pojazdem audi zignorował czerwone sygnały na sygnalizatorze i wjechał za nie. Po chwili opuściły się szlabany. Pojazd chwilę stał, a następnie ruszył i zatrzymał się po drugiej stronie torów.

Kierowca dostał mandat i punkty karne

Czerwone światło przed przejazdem to zakaz wjazdu!

Czerwone światło na sygnalizatorze, opadające szlabany – mocno widoczne sygnały, iż do przejazdu zbliża się pociąg. Może on poruszać się ze znaczną prędkością, ma ogromną wagę, i zatrzymanie takiego zestawu wymaga czasu i dużej odległości. - Dlatego też kategorycznie oznacza to zakaz wjazdu za zapory. Zignorowanie ich, bez względu na to czy przyczyną jest pośpiech, czy rozproszona uwaga może doprowadzić do tragedii. W powiecie świebodzińskim w wyniku zderzenia pociągu z pojazdem osobowym dochodziło już w przeszłości do wypadków, w którym osoby podróżujące pojazdem poniosły śmierć - przestrzega podinsp. Marcin Maludy, rzecznik prasowy lubuskiej policji.